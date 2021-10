Facebook e Instagram se caen otra vez; usuarios reportan que cargan muy lento

A solo unos días de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, las primeras dos plataformas tienen nuevamente intermitencias en sus servicios.

Facebook parece cargar muy lentamente, además, en el caso de Instagram no está permitiendo a algunos usuarios hacer nuevas publicaciones.

Además de reportes en redes, las quejas por las fallas se han disparado en downdetector:

Los primeros reportes comenzaron alrededor de la 1:40 PM, tiempo del centro de México. El pico máximo se ha dado pasadas las dos de la tarde, aunque parece que el número de quejas ha comenzado a estabilizare pocos minutos después. Por ahora no parece que haya intermitencias en el servicio de WhatsApp.

Facebook ya ha comunicado, a través de Twitter, que tiene conocimiento de algunos fallos en sus servicios. "Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad tan pronto como sea posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente", es el mensaje de Facebook.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.