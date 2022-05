¿Qué es AppGallery y Petal Search? Huawei trae muchas novedades

La marca Huawei entiende las necesidades de sus usuarios y tras todo lo sucedido con Google buscaron la mejor opción para mantener a sus usuarios interconectados, prueba de ello es la implementación de Petal Search y App Gallery, dos aplicaciones que son grandes alternativas en el mercado actual.



LEE TAMBIÉN: Latinoamérica se abre a las criptomonedas

Publicidad

Luis Ángel Espinosa, especialista de productos de Huawei, detalla que el ideal con esto es de romper mitos, debido a que el pensamiento es que no se pueden descargar aplicaciones, sin embargo, detalla que no es así y ahora hay múltiples opciones disponibles.

“Con Huawei ya puedes descargar las aplicaciones que quieras. Por ejemplo la aplicación que más descargan una vez usan el celular es WhatsApp , pero les comentó que aparte de esa, se puede descargar cualquier otra con el buscador Petal Search, que reemplaza a Chrome, pero esta te permite bajar cualquiera , certificadas y protegidas para seguridad del usuario”, destacó.

Actualmente Petal Search, el motor de búsqueda de Huawei que ya acumula más de 100 millones de usuarios, cumple dos años con presencia en más de 170 países, y un enfoque que apuesta por la cercanía del usuario, por la búsqueda multimodal y multidispositivo. Llegó en mayo de 2020 y desde entonces está disponible en más de 170 países y 78 idiomas .

Huawei cuenta con AppGallery, su propia tienda de aplicaciones y una de las más importante a nivel mundial y no es para menos estar en el top 3, pues ha desarrollado un potente sistema de seguridad y protección que inicia desde la verificación del nombre real del desarrollador.



Este proceso de revisión consta de cuatro pasos específicos, protección durante la descarga e instalación y un mecanismo de prevención para que la aplicación funcione de manera segura y correcta.

¿Cuales son las diferencias y beneficios con otros servicios?

“Entre las diferencias con otras opciones está el hecho que no limitamos a los usuarios, el hecho de que cuando compras un dispositivo, debes crear una cuenta de Gmail, en Huawei ID es totalmente abierto, lo creas y configuras, pero si no lo deseas igual se utiliza. No lo atamos a un correo y puede utilizar sus preferencias”, menciona



Recalca que tiene más opciones de descargas y actualizaciones, por lo que la experiencia no tiene comparación y es muy superior a las demás. “En Huawei tenemos un ambiente compatible entre muchos dispositivos de la marca, no es necesario activar Bluetooh”, destaca.



Respecto a las seguridad bancaria en AppGallery ofrece distintas aplicaciones bancarias para instalar en tu Smartphone y que tu proceso de finanzas y ahorros sea más fácil.



Asimismo las Apps de bancos de Panamá pueden instalarse en tu dispositivo Huawei con solo descargarla desde AppGallery. Ahí encontrarás las apps de Banca Móvil de Banco General, Caja de Ahorros, BAC Credomatic, Credicorp Bank y más.



Las aplicaciones implementadas en la plataforma cuentan con sistema de seguridad y han pasado por procesos de aprobación que garantizan la seguridad. En cada app podrás consultar cuentas bancarias, tarjetas de crédito, realizar transferencias, consultas y más.



“Además, al usar tus apps desde un dispositivo móvil de Huawei tienes la garantía que la información biométrica proporcionada por el usuario, es decir, lectores de huellas y desbloqueos faciales, no será compartida fuera de los mismos servicios de Huawei.”, confirma.



El experto les recomienda a los futuros usuarios de la marca que busquen opciones y prueben los dispositivos, porque descubrirán toda la magia de la seguridad y eficiencia que ofrece HUAWEI a través de sus servicios móviles y que le saques el máximo provecho a todas tus apps.





Contenido Premium: 0