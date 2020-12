Quién es el niño de 9 años que se mantiene como el youtuber que más dinero gana

El niño de 9 años Ryan Kaji se volvió a coronar este año como el youtuber que más dinero gana en la plataforma de videos de Google.

Con una facturación de más de 29 millones de dólares, el pequeño, conocido por su canal Ryan’s World (el mundo de Ryan), repite como la estrella de YouTube que más ingresa en el sitio. En 2019 y 2018 también lideró el ranking con ingresos registrados en 26 y 22 millones anuales respectivamente.

Este año, a las reseñas de juguetes, los experimentos científicos caseros y las historias familiares se ha unido su participación en el desfile de Acción de Gracias de Macy’s, donde apareció como una versión caricaturizada.

Ryan ha ganado este año 29,5 millones de dólares con su canal dirigido a un público infantil, que cuenta con 41,7 millones de seguidores y acumula 12.200 millones de visualizaciones, según publica Forbes, basándose en datos estimados entre el 1 de junio de 2019 y el 1 de junio de 2020.

El canal Ryan’s World fue lanzado en 2015 por los padres de Ryan cuando el niño tenía apenas tres años. En un principio el canal se llamaba Ryan´s Toys Review (Reseña de juguetes de Ryan) e incluía clips del niño abriendo regalos y divirtiéndose con sus nuevos juguetes.

El canal tuvo que cambiar de nombre después de las quejas de la asociación de consumidores Truth in Advertising. El organismo denunciaba que en los videos de Ryan no se indicaba si estaban pagados por marcas para promocionar sus productos.

Al cambiar de nombre, también amplió los horizontes y así es que en Ryan´s World hoy se pueden encontrar videos más educativos donde se habla de reciclado, bacterias o se hacen experimentos científicos.

En el canal se puede ver no sólo al niño sino también a sus padres y hermanas que van interactuando para hablar de todo tipo de temáticas, usualmente con fines educativos.

Kaji comenzó a hacer videos de YouTube después de ver otros canales donde se hacían reseñas de juguetes. Así fue que le pidió a su mamá estar en la plataforma. La madre de Kaji decidió dejar su empleo como profesor de química de secundaria para trabajar en el canal de YouTube a tiempo completo

En el ranking le siguen Jimmy Donaldson, también conocido como Mr. Beast, que ha conseguido 24 millones de dólares con su canal dedicado al humor y las bromas; y Dude Perfect, un canal donde se muestran las hazañas de Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones y Tyler Toney. Este canal obtuvo 23 millones de dólares con sus videos sobre sables de luz, pistolas de juguete Nerf y bolas de pintura.

La lista la completan Rhett and Link (20 millones de dólares), Markiplier (19,5 millones), Preston Arsement (19 millones), Nastya (18,5 millones), Blippi (17 millones), David Dobrik (15,5 millones) y Jeffree Star (15 millones).

Según especifica la publicación, las ganancias de la mayoría de ellos provienen de los ingresos de la publicidad de sus videos.

(Con información de Portaltic)