Twitter añadirá subtítulos automáticos a los videos

Con el fin de ser una red social más accesible, Twitter comenzó a implementar una nueva herramienta con la cual, se añaden subtítulos automáticos a los videos que los usuarios suban en sus trinos.

La función empezó a estar disponible en Android, iOS y en la web. En los celulares, los subtítulos aparecerán de forma automática cuando comience a verse un video que esté silenciado; sin embargo, estos desaparecerán cuando se suba el volumen, aunque puede configurarlo para que permanezcan activos.

Para tener activados los subtítulos de forma predeterminada los usuarios deberán acceder a la configuración de la aplicación y a la pestaña ‘Accesibilidad’. Un factor importante que los usuarios deben de tener en cuenta es que esta herramienta empezará a incluir subtítulos solo con los videos que fueron subidos a la plataforma desde el pasado martes 14 de diciembre.

Actualmente, no hay forma de reportar o informar sobre subtítulos erróneos; sin embargo, un vocero de Twitter le confirmó al medio internacional The Verge que “siempre se están buscando formas de mejorar las funciones de accesibilidad”.

Esta adición es un avance para la red social, pues el año pasado la compañía había sido fuertemente criticada por introducir una función como los tuits de audio sin ofrecer la posibilidad de alternativas de lectura, frente a esta situación, la compañía anunció que iba a establecer dos equipos enfocados en brindar opciones de accesibilidad.

Este final de año la plataforma se ha enfocado en añadir más servicios y funciones a la red social a través de sus equipos internos; sin embargo, algunas de estas nuevas funciones son frutos de adquisiciones de la compañía sobre otros servicios y empresas.

Threader deja de existir hoy para empezar a formar parte de Twitter

Twitter ha decidido fortalecer su propuesta de servicio de suscripción y ha optado por comprar Threader, una aplicación que actualmente recopila los tuits que componen un hilo para que los usuarios puedan leer como si se tratara de un artículo, y así como la propia página de Threader lo indica, el servicio independiente dejará de existir hoy 15 de diciembre y empieza a formar parte de las funciones que incluye el servicio premium de Twitter.

‘Blue’ es el servicio de suscripción premium de Twitter, lanzado hace unos meses en Australia y Nueva Zelanda y hace pocos días en Estados Unidos que busca una nueva línea dentro de aplicación, actualmente, con un precio aproximado de unos cinco dólares.

Twitter Blue ofrecerá las funcionalidades de Threader sumado a la posibilidad de editar los tuits antes de que sean publicados y una barra de favoritos para que los usuarios guarden su contenido de manera más organizada.

Tras el anuncio de esta adquisición, la compañía Threader procedió a cancelar todas las suscripciones, por lo tanto, los usuarios que decidan aprovechar este servicio de manera gratuita, sean o no suscriptores, lo podrán hacer hasta el cierre de la página este 15 de diciembre. Además de lo anterior, la compañía anunció que los usuarios que hayan adquirido una suscripción anual podrán solicitar un reembolso a través de la app en iOS y descargar todos los PDFs que habían guardado y generado.

Actualmente las funciones de pago no son numerosas; sin embargo, Twitter asegura que se irán añadiendo más a medida que se sepa lo que los suscriptores quieren añadir en la experiencia. Solo el tiempo y la respuesta de los usuarios indicará si este modelo de suscripción prospera.

Where are video captions when you need them? They’re here now automatically on videos uploaded starting today.



Android & iOS: auto-captions will show on muted Tweet videos; keep them on when unmuted via your device's accessibility settings

Web: use the "CC" button to turn on/off pic.twitter.com/IHJAI31IvX