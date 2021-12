WhatsApp ya no permitirá que desconocidos vean si usted está en línea

WhatsApp ha implementado una nueva función de privacidad que oculta su conexión y ayuda a mantenerlo en un modo “invisible” frente a las personas que usted no tiene guardadas en su lista de contactos. La aplicación de Meta ha habilitado una nueva característica de seguridad mediante la cual el estado de un usuario, ya sea que esté “en línea” o no, y la última vez que inició sesión, no puedan ser comprobados por una persona con la que nunca se haya mantenido una conversación previamente, según Wabetainfo.

Hasta la fecha, ya sea que los usuarios hayan limitado o no su configuración de privacidad sobre su conexión, las aplicaciones y sitios web de terceros aún podían acceder a la información, como WaStat, WaTools o ChatWatch.

Servicios, algunos por una tarifa determinada, podían acceder a información privada únicamente si ingresaba un número de teléfono. Estos tenían la potestad de verificar si en ese momento se encontraba en línea, como también cuando fue la última vez que unió a la aplicación. Algunos van un paso más allá y permiten el seguimiento de la actividad del número para que notifiquen cuando un usuario está “en línea” durante un período de tiempo, lo que puede fomentar situaciones de acoso.

Nueva función de privacidad en WhatsApp

Hoy, el soporte técnico de WhatsApp confirmó vía Twitter que la aplicación ya no muestra públicamente esta información y que actualmente, solo está disponible para los contactos del usuario. Las apps y los sitios web como los mencionados en los párrafos anteriores ya no podrán monitorear la actividad de WhatsApp para ningún número de teléfono y si se accede a un número de celular, solo mostrarán que está “sin conexión”.

“Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes”, menciona WhatsApp a través de su soporte técnico.

El cambio afectará principalmente a los usuarios que tienen nuestro número de teléfono, pero que no nos han agregado como contacto (ni nosotros a ellos). Específicamente, ya no puede verificar si un contacto está en línea desde aplicaciones y sitios web que antes podían hacerlo.

Otra medida de seguridad que se está probando actualmente en la versión beta de WhatsApp, tanto para Android como para iOS, es restringir qué contactos pueden ver la última vez que un usuario inició sesión. Cuando la funcionalidad está integrada en la versión estable de la “aplicación”, aparecerá la opción “Mis contactos excepto…” en el ajuste Hora de últ. vez.

Así puede quitar la carpeta Archivados en WhatsApp de la parte superior

Si usted es de esos usuarios que le molesta que la carpeta “Archivados” de WhatsApp esté en la parte superior de los chats, debe aprender el truco que le permite ocultarla. No es necesario una aplicación de terceros para poder aplicar el método, solo siga estos pasos:

1. Primero, abra la aplicación de mensajería instantánea y vaya a la configuración del sistema.

2. Una vez allí, busque la opción Chats y tóquela para acceder a una nueva pantalla donde encontrará opciones para establecer una imagen de fondo específica para sus chats, crear copias de seguridad y exportar chats.

3. Si se desplaza hasta la parte inferior de esta pantalla, verá una opción que dice Mantener los chats archivados. Si tiene esto habilitado, de forma predeterminada, los chats que haya archivado en los últimos años aparecerán en el primer chat de su pantalla principal. Cuando está deshabilitado, los chats archivados desaparecerán de su chat principal y no volverá a tener noticias de ellos hasta que desactive la opción.