Actividades del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca concienciar sobre la persistencia y gravedad de la violencia de género, así como rendir homenaje a aquellas mujeres que han sido víctimas.

Para conmemorar esta fecha, el Ministerio de la Mujer tiene en su agenda algunas actividades, que comenzarán desde el 23 de noviembre con una caminata en la Cinta Costera, informó la psicóloga Thania Torres.

La caminata constará de 2 kilómetros y arrancará a las 4:00 p.m., y su punto de partida será en el Mirador del Pacífico, al lado del centro de entrenamiento Tierra de Campeones.

Para el 24 se realizará una misa, a las 9:00 en la USMA, y este mismo día se efectuará una feria en el Parque Eleodoro Patiño, en Juan Díaz. Y el 25 harán volanteos en diferentes puntos del país.

Esta fecha se escogió en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las cuales fueron asesinadas un 25 de noviembre (hace 64 años).

Cifras

De acuerdo con el Ministerio Público, hasta septiembre de este año, se han reportado 16 femicidios y dos tentativas de femicidio. Siendo las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste las que más casos registran casos de violencia.

"Entonces, para nosotros es fundamental, y ojalá no se diga ni una, ni una muerte de ninguna mujer, que no hubiera más víctimas de violencia. Y las cifras de violencia doméstica cada vez van en aumento, sobre todo en las provincias como Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste. Ahí hay que hacer mucha sensibilización, hay que desarrollar muchos más programas para prevenir la violencia", señala torres.

¿Cómo podemos ayudar?

Según la especialista es muy importante el acompañamiento para la mujer que pasa por estas situaciones.

"No dejar a la mujer sola. Nosotros no podemos decir, anda, ve a denunciar, o ve a buscar a la policía. Vamos a ayudarte en todo esto, pero que ella se sienta acopada, protegida, que tenga esa red de apoyo, no solamente el apoyo familiar, hay una parte de dependencia económica, hay una situación que no conocemos y que, para la parte de autoestima, la parte emocional, hay que trabajarla. Pero si ella no siente el respaldo de una red de apoyo, llámese familia, llámese amistad, llámese vecino, llámese la iglesia, que pueda ya sentirse con ese apoyo, difícilmente le cuesta tomar decisiones", añade.

Torres insta a las mujeres, vecino o familia a ir a poner la denuncia en las entidades correspondientes (Junta comunal, juez de paz, Policía Nacional, Ministerio Público). Así como destaca la participación de la iglesia como esa red de apoyo junto a las comunidades.

Actualmente, la entidad cuenta con 17 centros de atención nacional, liderado por un equipo de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, quienes brindan orientación y acompañamiento a las víctimas. 11.335 mujeres han sido atendidas en estos centros

