Un 35% de los panameños realiza una acción voluntaria

Hoy se conmemora el Día Nacional del Voluntariado, que coincide con el Día Internacional de los Voluntarios, fecha adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 y en Panamá mediante la Ley 29 de 2014.

El día tiene como objetivo reconocer a los ciudadanos que trabajan desinteresadamente a favor de las comunidades.

En marco a esta fecha, más de 40 voluntarios recibieron reconocimiento por su labor, con el apoyo de Fundación Causa Nuestra.

“Definitivamente es un día muy especial, lo hemos podido comprobar en el evento del día de hoy, donde reconocemos a más de 40 voluntarios, no solamente a nivel de las organizaciones, sino de diferentes causas, voluntarios a nivel nacional, que hoy día sumamos más de 15.000 voluntarios movilizados”, manifestó Ana Larisa Cabrera, directora de Comunicación y Alianzas de Fundación Voluntarios de Panamá.

LEE TAMBIÉN: Chicha de saril: Una bebida navideña saludable

De acuerdo con Cabrera, la III Encuesta Nacional de Voluntariado noviembre 2023 indicó que el 35% de los panameños hoy realizan una acción voluntaria, lo que demuestra que hemos subido más de un 15% desde la segunda encuesta.

Según el registro de la plataforma “www.ponteenalgo.com” se han registrado más de 300 actividades de voluntariado “Esto refleja un cálculo de más de 300.000 horas de voluntariado solamente para este año, demostrando nuevamente que no solamente para actividades muy puntuales o fechas emblemáticas de Panamá el voluntario se activa, sino de manera constante apoyando a diferentes áreas del sector social”, dijo Cabrera.

¿Cuáles son las causas que más llaman la atención del voluntariado panamericano? Según la encuesta, la tercera encuesta nacional de voluntariado que fue en noviembre, el tema ambiental, la educación y la comunidad infantil o la niñez son claves importantes donde los voluntarios participan.

El 65% de nuestros encuestados demostró que esas son las actividades más importantes, y que las cuales quieren involucrar, e incluso algo interesante es que hay encuestas que también buscan que las personas inviten a otros, extiendan la gestión o extiendan esa invitación para sumar más voluntarios.

Por último, señaló que el voluntariado demuestra que es un valor importante dentro de la empresa y a nivel de sociedad civil y de organizaciones y del sector.



Experiencia

Ricardo Wen, de la Fundapromat (Fundación de las Promociones para las Matemáticas), fue uno de los voluntarios que recibió reconocimiento por su labor.

¿Cómo se dio el voluntariado?

Vi un anuncio que decía que puedo ser voluntario para horas de servicio social para mi universidad. Y completé, en un año, 120 horas. Pero no solo eso, también había horas de labor social y también había uno de si puedes resolver el cubo Rubik en un minuto o menos, y yo podía, así que yo fui a las redes y me contacté y pregunté y pedí. Y me entrevistaron para ser voluntario y logré ser voluntario.

En esta fundación es principalmente para las promociones de matemáticas. Es decir, no son clases, no son tutorías. Queremos promover las matemáticas. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante actividades y juegos en eventos. Y estas actividades lo que hacen es que son divertidas. Y en realidad tienen matemáticas en estas actividades.

De esta manera se busca quitar la mala percepción que hay en las matemáticas. Debido a que usualmente las personas piensan que las matemáticas son difíciles, no me gusta, me estresa. Y eso es lo que queremos quitar.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio