Un hombre de 53 años fue cargado por vecinos en un camino de barro, en el pueblo de la Cucaracha entre Salud y el Guabo, Costa Abajo, Colón. El pésimo estado de las calles no ayudó para nada.

Familiares denuncian que al llegar al Amador Guerrero, no fue recibido por el cuarto de urgencias porque no había camillas. Luego fue llevado a otro centro y falleció.