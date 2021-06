Marta: La Cancillería no va hacer nada

La Cancillería no ayudará a los panameños que tengan un problema en el exterior, indicó la exprimera dama Marta Linares, luego de una breve reunión con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Linares, acompañada del abogado y también directivo de RM, Luis Edardo Camacho hijo, a su salida del encuentro agradeció ser recibida por los funcionarios, pero aseguró, que "le manifestaron que ya no van a hacer nada de lo que han hecho".

Ambos piden que la Cancillería se pronuncie sobre la detención ilegal en Guatemala de los hermanos Ricardo y Alberto Martinelli.

"Quedamos en lo mismo. No van a hacer nada. Quiero que sepan que todos los ministros o diplomáticos que tengan un problema en el exterior, la Cancillería no va hacer nada", dijo.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, calificó de frustrante la reunión, ya que "demuestra la negligencia de las autoridades, dejadez y falta de conocimiento de las facultades y funciones de las autoridades.

Es frustrante escuchar a un funcionario decir que la Cancillería no tiene las facultades para solicitar el respeto a los derechos de los panameños.

Aclaró que Ricardo y Alberto Martinelli, ambos son diplomáticos del Parlamento Centroamericano y se encuentran detenidos de forma ilegal.

El encuentro se da en medio de un protesta pacífica que realizaron miembros del partido Realizando Meta, en solidaridad con la familia del presidente del colectivo, el exmandatario Ricardo Martinellí.

No jodan a la familia Martinelli se lee en algunas de las pancartas que sostenían en sus manos, algunos de las manifestantes que participaron de esta concentración.