No le colocan la dosis de la vacuna, solo lo pinchan

Un adulto mayor, identificado como Venancio, denunció a través de las redes sociales que fue a vacunarse al mediodía en el auto express, del Parque Omar, pero la enfermera lo pinchó más no introdujo la dosis de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19.

El hombre grabó el momento en que le colocaron supuestamente la vacuna, pero claramente se observa que la enfermera no lo hace.

"La enfermera nunca empujó el embolo de la jeringuilla para inyectarme. Este video, se lo pasé a familiares y amigos que son médicos y categóricamente afirman que no me vacunaron", dijo el adulto.

"Esto es una falta de respeto a mi persona, fuera del tiempo y dinero que me gasté en Uber para ir hasta el Parque Omar. He tratado de comunicarme con el Despacho de la Primera Dama y ha sido imposible. Saludos y estas cosas hay que denunciarlas. Y el que sale en el video soy yo", dijo.