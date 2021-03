Un perrito de nombre Sultán vivió momentos de terror en medio del incendio que se desató esta mañana en edificio 3030 de la calle 12, Federico Boyd, Colón.

El can al ver que no podía bajar por las escales, decidió lanzarse por el balcón y cayó al vacío, golpeando una de sus extremidades. Lamentablemente su hermano, que estaba en un cuarto cercano murió, debido a que su dueño no se encontraba.