Rumbo a las elecciones generales 2024 [Video]

El Tribunal Electoral de Panamá oficializó hoy, miércoles, la convocatoria para la Elección General del 5 de mayo de 2024.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

En este acto estuvieron presentes los magistrados del Tribunal Electoral, el presidente de la República, Laurentino Cortizo; presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, dirigentes políticos e invitados.

Por su parte, el magistrado presidente del TE, Heriberto Araúz , en su discurso dijo:

Conciudadanos: con la lectura del decreto 29 de 30 de mayo de 2022, quedan ofi­cialmente convocadas por el Tribunal Electoral las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Estamos a escasos 23 meses de ese gran evento y apelando a la vocación democrática del pueblo panameño, demostrada en los momentos más críticos de nuestra historia, invitamos desde ya a toda la ciudadanía a cumplir con esta nueva cita histórica asistiendo decididamente a las urnas y ejerciendo su voto, a conciencia, informado, pensando en los mejores intereses y el futuro del país, más que en el beneficio personal. Claro está, que acudir periódicamente a las urnas no es suficiente.

La participación ciudadana en los asuntos de interés público es esencial. No se trata de endosar un cheque en blanco a los gobernantes cada cinco años, además la ciudadanía debe fiscalizar la gestión pública y exigir cuentas cuando no se hacen las cosas bien, no se cumplen las promesas de campaña o dicha gestión no resuelve las necesidades y problemas sociales.

Pueden estar ustedes seguros de que, como ha venido ocurriendo, el Tribunal Electoral generará las condiciones necesarias para garantizar al país un proceso electoral libre, democrático, justo y transparente, apegado a estándares y principios electorales universalmente aceptados.



Decreto 29 que reglamenta la Elección General 2024



Con este acto se pone en marcha el Plan General de Elecciones (PLAGEL) por un mandato legal que tiene el Tribunal Electoral y como parte de la planificación de cada proceso electoral.



El Tribunal Electoral convoca a la Elección General del domingo 5 de mayo de 2024 y aprueba su reglamentación, a través del Decreto 29 de 30 de mayo de 2022, para todos los cargos a elección popular.