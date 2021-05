Después de cuatro días en UCI, Argimiro ya está en casa recuperándose

Feliz de estar en casa está el chef Argimiro Armuelles, quien hace unos días reveló que tras dar positivo en COVID-19 terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos con una neumonía, pues el virus afectó sus pulmones.

En su cuenta de Instagram compartió un resumen de cómo empezó todo, tras su novia dar positivo. “Todo empezó porque mi novia se sentía mal, se hizo la prueba y salió positivo. Yo me sentía bien, me hice la prueba y salí positivo (12m.d). De la nada 12 a.m. empieza una fiebre hasta el día siguiente (39 grados), desde las 9p.m. ya había empezado a tomar todo lo que amistades, familiares y médicos cercanos me recomendaron. Amanecí con la oxigenación en 90-92 y fui manejando a urgencias (con todo el protocolo de seguridad para poder salir de casa), me hicieron exámenes de sangre, tórax, medicación intravenosa más hidratación, con eso la fiebre estaba controlada y mi oxigenación en 96...”, expresó Argimiro.

Publicidad

Detalló que se percató que su oxigenación, que marcaba 90, podía subirla con un poco de ejercicio de respiración, cuando dejaba de hacerla bajaba a 90, hasta que el día 11 de estar con el virus lo tuvieron que llevar al hospital porque la oxigenación seguía en 90 y la fiebre en 39. “Me llevaron al hospital y estuve cuatro días en el UCI. Ahora mismo me estoy recuperando de una neumonía”, afirmó el chef, quien agradeció nuevamente a todas las manos, mentes y corazones que estuvieron ahí.

Ahora, ya en casa, se enfocará en su recuperación