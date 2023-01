El Jagua y otras comunidades exigen desbloqueo de camino

Molestos están los habitantes de las comunidades de El Jagua, Los Caratales y Las Tranquillas, entre otras, por el cierre de camino real, por lo que hoy desde muy temprano ellos bloquearon el paso por la carretera nacional hacia el distrito de Mariato, como medida de presión para que las autoridades actúen y resuelvan este problema.

Betzaida González y Cristina González, ambas residentes en el sector, indicaron que la transitada vía hacia Mariato no será abierta hasta que las autoridades provinciales, agrarias, municipales y la Anati vean como se busca una solución para que las personas que viven en varias comunidades del área puedan usar el camino de muchas generaciones ha sido usado, pero que hoy una familia lo mantiene totalmente cerrado.



Un grupo de habitantes de El Jagua y Los Caratales fue invitado a una reunión con el gobernador Manuel Castillo y otras instituciones para tratar el tema del camino real, pero algunos pobladores informaron que esperan que no se salgan con el mismo cuento como otras veces donde no hubo alternativas de solución.



Según los afectados por el cierre del camino real, de no hacerse justicia, podría caerse en un problema peor porque los habitantes están en una situación que podría terminar en un desenlace fatal, que debe evitarse a toda costa antes que se llegue a estos extremos de enfrentamientos.

