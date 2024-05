¡Hartos de Naturgy! Usuario que pagan denuncian acoso

La molestia entre los residentes de la Urbanización Villa Clara en David, Chiriquí, ha alcanzado un punto crítico. A través de una denuncia ciudadana, vecinos han expresado su frustración con el personal contratista de Naturgy, la empresa encargada del suministro de energía eléctrica en la zona.

"Desde la Urb. Villa Clara en David, Chiriquí. Otra vez personal contratista de @Naturgy, verificando no sé qué en nuestra casa, en ausencia de todos sus habitantes. Señores, cada mes pagamos la factura (que por cierto cada vez ha ido en aumento), y ustedes lo saben", indica una de las afectadas.

La situación ha generado preocupación y descontento entre los residentes, quienes sienten que están siendo acosados injustamente.



"No comprendemos cuál es la persecución que nos tienen, porque al parecer no hay más casas que verificar que la nuestra. ¿Será que es un pecado estar al día? O creen que a nosotros nos sobra o nos regalan el dinero que no dejan de joder", dijo

El descontento no solo se debe a las visitas inesperadas, sino también al incremento constante de las tarifas eléctricas.

Estoy por pensar que ustedes envían a su propio personal a poner trampas para que el medidor se dispare y así cobrar más. ¿Acaso quieren que le entablemos una DEMANDA? Ya BASTA! Nos tienen HARTOS... HARTOS", enfatizó..

La comunidad de Villa Clara espera que la empresa tome medidas al respecto y solucione este conflicto que ha generado tanto malestar entre sus clientes fieles.

Por su parte, Naturgy aún no ha emitido una respuesta oficial sobre estas acusaciones. La situación continúa desarrollándose mientras los residentes buscan una solución y mayor transparencia por parte de la empresa proveedora de energía eléctrica.

