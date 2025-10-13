Aaron Rodgers lanza dos TD y Steelers lideran división Norte

Aaron Rodgers pasó para 235 yardas y dos touchdowns, y los Steelers de Pittsburgh no tuvieron problemas para vencer 23-9 a los Browns de Cleveland.

Rodgers mantuvo el avance al repartir sus 21 pases completos entre ocho jugadores. Lanzó un pase de touchdown de 12 yardas a Connor Heyward y, a principios del cuarto cuarto, encontró a DK Metcalf con un bonito pase al rincón derecho de la zona de anotación para una anotación de 25 yardas que puso el juego fuera de alcance.

Los Steelers (4-1) fortalecieron su temprano dominio en la AFC Norte al continuar su maestría en casa sobre los Browns (1-5). La racha de derrotas de temporada regular de Cleveland en el Acrisure Stadium alcanzó los 22 juegos después de otra actuación sin vida de su ofensiva.