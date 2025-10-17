AC Milan jugará sin Christian Pulisic

El AC Milan tendría buenos motivos para enojarse con Estados Unidos.

Su estrella Christian Pulisic regresó lesionado de la fecha FIFA y, aunque el atacante estadounidense aún debe ser evaluado completamente por el Milan, los informes dicen que podría estar fuera de acción durante casi un mes.

Eso significaría que Pulisic no solo se perdería el partido del domingo contra Fiorentina, sino también los partidos de la Serie A contra Pisa, Atalanta, Roma y Parma.