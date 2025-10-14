Alemania se mantiene de líder de su grupo en Eliminatoria de Europa

La selección alemana se impuso ayer lunes a la de Irlanda del Norte por 0-1 gracias al tanto de Nick Woltemade, en un partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026 disputado en el Windsor Park de Belfast, y que mantiene a los germanos como líderes del grupo A con nueve puntos.

Nagelsmann repitió el once titular que goleó por 4-0 a Luxemburgo, y sus pupilos no defraudaron en un encuentro en el que, pese al corto resultado no sufrieron en exceso, y en el que sólo el delantero del Newcastle de 1,98 de altura consiguió anotar.

Alemania acumula nueve puntos de 12 posibles, con tres victorias en su haber y la sola derrota ante Eslovaquia (2-0), que es segunda con los mismos puntos pero con una peor diferencia de goles tras vencer este lunes a Luxemburgo (2-0), colista con cero unidades. Irlanda del Norte es tercera con seis.