Alonso Edward no finaliza heat de semifinales y se despide de Tokio 2020

El atleta panameño Alonso Edward vio frustrado por tercera vez el sueño de alcanzar una medalla olímpica, al no finalizar tan siquiera su heat correspondiente a las semifinales de los 200 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Alonso Edward no finalizó su serie clasificatoria por aparente lesión muscular.



Se está a la espera de una evaluación del equipo médico



¡Ánimo Alonso!

Edward, de 31 años, salió del carril N.°9 en el heat N.°2 de las semifinales de su especialidad, teniendo un buen arranque pero al doblar la curva fue disminuyendo su velocidad hasta detenerse, posiblemente afectado por una lesión.

El velocista panameño clasificó a las semifinales de los 200 metros planos la noche de ayer lunes, al quedar en el segundo lugar del cuarto heat clasificatorio con tiempo de 20.60, suficiente para ganar un cupo a la siguiente fase de la especialidad. No obstante, en la etapa que daba los cupos a la final, no tuvo el resultado esperado.

Fue la tercera participación consecutiva en unos Juegos Olímpicos para el panameño: Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y ahora en Tokio 2020.

En Londres 2012, Edward tuvo una partida en falso que lo eliminó en las pruebas preliminares de los 200 metros planos. Luego, en Río de Janeiro 2016, clasificó a la final de los 200 metros, pero en la carrera que definía el medallero, una lesión lo privó de un mejor rendimiento y tuvo que conformarse con el séptimo lugar.