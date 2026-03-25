Amir Murillo destaca amistosos ante Sudáfrica

El lateral derecho de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, michael Amir Murillo, destacó la importancia de los partidos amistosos que disputarán de visitante ante su similar de Sudáfrica.

Panamá enfrentará a los ‘Bafana Bafana’ este viernes 27 y martes 31 de marzo como parte de su preparación para la Copa Mundial FIFA 2026, en la que forma parte del grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia.

“Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador y lo que tiene en mente para los partidos del Mundial”, expresó Murilllo desde Durban Sudáfrica, en entrevista al departamento de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Murillo, quien milita en el Besiktas de Turquía, recalcó la importancia de estos partidos y de la oportunidad que representa esta fecha FIFA de poder reunir el grupo, luego de ya casi 5 meses del último partido en el mes de noviembre por la última fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF.

En la práctica de ayer, un total de 18 jugadores estuvieron presentes y la misma se realizó en el Sugar Ray Xulu Stadium de la ciudad de Durban, ubicado a unos 25 minutos del hotel de concentración.

Los jugadores que se unieron ayer a la concentración fueron Andrés Andrade, César Blackman, Martín Krug, Jorge Gutiérrez, José Fajardo, César Yanis, Kadir Barría, Ismael Díaz y Adalberto Carrasquilla.

Estos nueve jugadores se sumaron a los otros nueve seleccionados que ya se encontraban en la concentración para completar el grupo de 18.

Hoy miércoles el equipo entrenará en el mismo lugar a las 11 de la mañana (hora de Panamá), en donde se espera que estén presentes todos los convocados.