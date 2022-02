Ancelotti: "Asensio tiene una piedra en los pies"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, quiso elogiar la capacidad en el disparo lejano de Marco Asensio, que este domingo dio el triunfo ante el Granada, afirmando que "tiene una piedra en los pies" y elogiando su compromiso.

"Asensio es muy importante, no por cómo se llama si no por lo que está haciendo esta temporada. Ha marcado muchos goles, tiene compromiso, trabaja bien, es serio. Titular o no, no lo sé, es importante y hemos ganado por su mejor cualidad, el tiro", dijo en rueda de prensa.

"Ha vuelto esta temporada con más confianza después de un periodo difícil con las lesiones. Lo está haciendo muy bien, no necesito decirle que tiene que tirar, él sabe muy bien que tiene una piedra en los pies que le hace muy peligroso. Ha marcado y ha tenido un compromiso defensivo muy importante para el equipo", añadió.

Celebró el triunfo Ancelotti que piensa cierra una época difícil para su equipo. Sin competición entre semana y con el regreso de jugadores de la importancia de Vinícius, Karim Benzema o Ferland Mendy, confía en una rápida mejoría.

"Esta noche hay muy buenas noticias por los tres puntos y porque los hemos sacado con una segunda parte muy buena. El equipo ha cumplido, no es nuestro mejor momento, lo sabemos, pero se ha acabado porque tenemos una semana para recuperar las bajas importantes que hemos tenido. La reacción fue muy buena de todos, de los que empezaron y los que han entrado que dieron un impulso importante al equipo", elogió.

Explicó el técnico italiano el motivo de su insistencia por la figura de un 'falso nueve' teniendo disponible a Luka Jovic.

"Porque soy masoquista", bromeó. "De delantero centro tenemos a Karim y Mariano lesionados, Jovic sale del virus y todavía no tiene una condición óptima. He empezado con Isco que maneja balón entre líneas, tiene menos profundidad y metí a Jovic al final que lo hizo bien y metió más energía en ataque", analizó.

"No quiero reivindicarme porque sé como funciona esto, la derrota es del entrenador y la victoria es del equipo y de la afición. Es lo justo. Los entrenadores somos protagonistas pero la primera página tiene que ser de los jugadores y hoy la afición nos ayudó mucho la segunda parte para sacar un partido importante. Agradezco el compromiso a los jugadores", añadió.

Por último, se refirió al colegiado Mateu Lahoz con elogios pese a no estar de acuerdo con una falta que señaló a Fede Valverde cuando se plantaba solo ante el portero rival. "No le he dicho nada especial, me ha explicado la jugada de Valverde que no me parecía muy clara. Creo que Mateu es el mejor árbitro de España y de Europa para mí".