Ancelotti: "Tengo más sufrimiento que felicidad"

Carlo Ancelotti reflexionó sobre su trabajo como entrenador del Real Madrid, con el orgullo de estar "en el mejor equipo del mundo", pero ante la presión diaria que, confesó, le hace tener "más sufrimiento que felicidad".

"Mi trabajo me gusta mucho, sobre todo en el Real Madrid, porque es el mejor club para hacerlo, pero, en general, es mayor el sufrimiento que la felicidad porque hay muchas situaciones que tú tienes que manejar", reflexionó cuando fue preguntado por su estado en 2024.

"No es sólo la victoria donde puedes estar feliz, porque en la victoria alrededor tuyo hay gente que no está feliz y afecta a tu felicidad. El sufrimiento es solo tuyo. La felicidad la puedes compartir con otros. El sufrimiento no, es solo tuyo. Estoy muy bien, en el mejor equipo del mundo, pero tengo más sufrimiento que felicidad", dijo.

Centrado en la Liga de Campeones, en el partido de vuelta de los octavos de final ante el Leipzig, 'Carletto' aseguró que encaran "una oportunidad importante" de avanzar en "una competición muy especial" para el Real Madrid, y pidió a sus jugadores que no piensen en la ventaja de un tanto obtenida en Alemania.

"La eliminatoria no ha acabado todavía. Tenemos una pequeña ventaja, pero pensamos en jugar a nuestro mejor nivel del primer minuto al último. Nunca hay tranquilidad en un partido así en el que te juegas mucho de la temporada. Tenemos que perseguir el sueño de seguir en una competición que nos ha dado mucho éxito los años pasados", aseguró, sin querer entrar en temas arbitrales.

"Siempre tengo la idea de no pensar en el árbitro antes del partido y me gustaría no pensar en él, sobre todo, después del partido", añadió.

Y recordó lo vivido en el partido de ida, cuando Andriy Lunin realizó hasta nueve paradas para mantener el triunfo. "Ellos tuvieron muchas oportunidades. El Leipzig lo hizo muy bien y tenemos que mejorar porque van a jugar en transición y son muy peligrosos. Debemos tener buen nivel defensivo".

"Hemos evaluado la ida, las cosas buenas y las que se pueden mejorar. Estamos preparados y podemos mostrar la mejoría. A nivel defensivo hemos sufrido y tenemos que mejorar porque tienen delanteros muy rápidos. Vuelve Rüdiger, que nos va a ayudar en ese sentido", opinó.

Desveló Ancelotti que la suplencia de Nacho Fernández en Mestalla fue por problemas físicos y no desveló nada sobre el equipo titular que alineará ante el Leipzig. Defendió, eso sí, al brasileño Rodrygo Goes.

"No voy a dar pistas, la verdad es que tengo algunas dudas, pero la pareja Tchouaméni-Rudiger ha sido sobre todo porque Nacho no había entrenado y tenía una pequeña molestia. Ahora está disponible y tiene las mismas opciones que el resto de empezar", reconoció.

"El momento de Rodrygo es bueno por lo que aporta al equipo en el sentido del juego, el trabajo que hace, el compromiso que tiene. Está un poco menos acertado en la finalización, pero ya ha pasado y no nos ha preocupado antes, por lo que no nos va a preocupar ahora. Lo importante es que aporta trabajo al equipo", defendió.

Por último, tras el polémico final de partido en Mestalla, cuando el colegiado Gil Manzano pitó en una acción de centro que acabo en gol del Real Madrid que no subió al marcador, el técnico italiano pidió un cambio en los partidos.

"El tiempo efectivo va a ser una de las reglas que se van a meter pronto. Creo que es necesario, no sólo por lo del sábado. En el descuento la recuperación no es muy clara, es bastante complicado y el tiempo efectivo puede ser una solución", sentenció.

