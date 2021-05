Anselmo ‘Chemito’ Moreno ganó por decisión unánime y apunta a una corona mundial

El excampeón mundial Anselmo ‘Chemito’ Moreno ganó por decisión unánime al mexicano Antonio Tostado en lo que fue el pleito estelar de la función Póker de Ases, organizada por la empresa Laguna Premium Boxing Promotions y que tuvo como sede Los Andes Mall.

Fue un dominio absoluto de principio a fin de ‘Chemito’ Moreno, quien mejora su récord a 39 triunfos, seis derrotas, un empate y 12 nocauts.

David Singh y Jesús Alemán votaron 100-90 a favor de Moreno, mientras que Bolívar Araúz vio la pelea también a favor del panameño pero por tarjeta de 96-94.

Con este triunfo, ‘Chemito’ Moreno se afianza en las clasificaciones mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo, en el que actualmente ocupa la posición N.°7 del peso pluma. Ahora sumó el cetro Fedelatin interino de este organismo.

“Fue muy importante regresar luego de casi dos años de insctividad. Me sentí muy bien. Mi meta es ganar otro cinturón mundial pero hay que seguir trabajando para mejorar en la categoría”, expresó Moreno, de 35 años.

A pesar de la larga inactividad que tenía Moreno, no se vio falto de ritmo y exhibió una gran condición física durante los diez asaltos del combate.

El púgil panameño busca conquistar su segunda corona mundial en diferente categoría. En su hoja de vida destaca el reinado que tuvo en las 118 libras, en la que realizó 12 defensas exitosas, superando el récord que ostentaba en esta categoría, su compatriota Teófilo Panamá Al Brown.

Jezrrel se impuso por KO

En el pleito coestelar de la función, el excampeón mundial Jezreel ‘’El Invisible’ Corrales tuvo un retorno exitoso al vencer por nocaut en el mismo primer asalto al mexicano Miguel Ángel Martínez.

Cuando sonó la campana, ‘El Invisible’ Corrales fue decidido a terminar el combate temprano y lo logró al conectar una ofensiva que hizo daño a Martínez, quien cayó a la lona y no se pudo recuperar ante la cuenta del árbitro.

Corrales, quien también venía de una larga inactividad, ahora mejora su palmarés a 24 triunfos, cuatro derrotas y 10 nocauts.

Aunque el pleito fue en 135 libras, los planes con Corrales es que vuelva a la categoría de las 130 libras, en la que brilló siendo el supercampeón mundial.

Otro que retornó a lo grande en la cartilla fue el cubano residente en Panamá Pablo Vicente, quien venció por nocaut técnico al final del tercer asalto al mexicano José Luis Espinoza.

Desde un principio Vicente fue amplio dominador del encuentro conectando los mejores golpes ante un Espinoza, quien no fue oposición para el púgil caribeño.

Luego de tres asaltos, la esquina de Espinoza decidió no continuar con la refriega, por lo que Vicente mejoró su palmarés a 17 triunfos, una derrota y 15 nocauts.

En los pleitos preliminares, Jaime Muñoz (Panamá) venció por nocaut técnico en el segundo round a Nando Vailarin (Panamá) y el dominicano Ángel Aponte superó por nocaut técnico en el octavo round al panameño Hernán Cortez.