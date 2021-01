Aram Avagyan quiere revancha ante panameño José 'El Magnífico' Núñez

El armenio Aram Avagyan está dispuesto a un pleito de revancha ante el panameño José ‘El Magnífico’ Núñez, luego de empatar, a criterio de los jueces, el pasado 20 de enero en el pleito coestelar de la función realizada en el Mohegan Sun Casino de la ciudad de Uncasville, Connecticut, Estados Unidos.

En entrevista publicada en las redes sociales, Avagyan dice que está dispuesto a hacer una revancha de su emocionante enfrentamiento con Núñez, pero esta vez las cosas tienen que ser un poco diferentes.

A tough, back-and-forth battle between Nunez and Avagyan ends in a majority draw #ShoBox pic.twitter.com/7K2XUcpFPt