Atheyna Bylon agradece a la Policía Nacional por el apoyo

Atheyna Bylon, de 35 años, ha logrado colgarse una medalla en unos Juegos (como mínimo bronce) tras un recorrido atípico para una deportista de alto nivel.

Empezó a practicar el boxeo relativamente tarde, con 26 años, alternándolo con la profesión de policía nacional de Panamá.

"No ha sido fácil, pero la policía me ha dado un apoyo total estos últimos meses para poder entrenarme a tiempo completo para los Juegos. No es fácil porque llevo 11 años boxeando y estoy viendo los frutos", dijo a los periodistas, con la voz completamente ronca por la emoción.

"Se trata de la cuarta medalla olímpica, la primera de una mujer", agregó la boxeadora centroamericana. Hasta hoy, Panamá tenía dos bronces en Londres 1948, en los 100 y 200 metros masculinos, ambas de Lloyd La Beach, y un oro en Pekín 2008 de Irving Saladino en salto de longitud.

Sobre el combate ante la polaca Elzbieta Wojcik, que empezó perdiendo por puntos, aseguró que logró darle la vuelta porque en los dos últimos asaltos salió "a darlo todo".

Cuestionada sobre el respeto que, como policía, infundirá a los delincuentes, Atheyna contó, entre risas, que "ya no era fácil" para ellos cuando se trataba de enfrentarse con ella en la calle y pronosticó que ahora "se lo van a pensar".

