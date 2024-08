Atheyna Bylon agradece a Panamá por el apoyo dado

Previo al viaje de retorno de París Francia, a Panamá, la medallista olímpica panameña envió un mensaje de agradecimiento a todo Panamá y en especial a las personas e instituciones que de alguna u otra forma la han apoyado en su carrera deportiva, la cual dio sus frutos con una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Bylon agradeció primeramente a Dios por todas sus bendiciones.

"Gracias mi DIOS papito lindo, soy tu hija y nunca pero nunca me has abandonado. Soy una negrita bendecida, siempre lo diré, Gracias Panamá, los amo. Tengo que decir que tengo al mejor equipo, a las mejores personas que me rodean, a tantas personas que me dijeron SI Negra tú puedes vamos con todo y te apoyamos", expresó Bylon, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer panameña en conquistar una presea olímpica, al ganar la medalla de plata en la categoría de los 75 kilogramos del boxeo.

Igualmente Bylon agradeció a su familia, que ha sido un pilar para que ella se mantuviera en el deporte.

"Gracias a toda la familia que para mí son las más importante y la que me motiva a mil a seguir adelante y a darlo todo cada día", destacó la gloria deportiva que se convirtió en la tercera atleta panameña en ganar una presea olímpica junto a Lloyd LaBeach e Irving Saladino.

#UnPaisUnEquipo



París 2024 nos dejó grandes resultados y nuestra primera medalla de plata



Ahora tenemos 4 medallas en nuestra historia olímpica https://t.co/9ZSuTbiaz5 — Comité Olímpico de Panamá (@COlimpicoPanama) August 10, 2024

La destacada boxeadora olímpica panameña tampoco podía dejar a la Policía Nacional (institución a la cual pertenece), a la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebob), Comité Olímpico de Panamá (COP) y Pandeportes, entes encargados de concretar su preparación y competencias internacionales.

"Gracias a mi familia de la Policía Nacional. Waooo sin ustedes no estuviera dándolo todo. Gracias a la Fedebop. Desde el día 1 hemos trabajado como los grandes. Gracias Comité Olímpico de Panamá, waooo gracias por apoyarme en todo. Gracias Pandeportes, mil gracias por todo su apoyo definitivamente para poder lograr esto se necesitaba un equipo de trabajo en todos los sentidos y sin ustedes nada sería posible", destacó.

La gloria deportiva concluyó su mensaje de agradecimiento con su cuerpo de entrenadores, doctores y fisioterapia, con el cual tampoco hubiera sido posible que se presentara en excelentes condiciones a sus combates.

"Dejó de último pero los más importante Gustavo Caicedo, Margarita González. Gracias por todos esos años de sacrificio igual de dedicación y de decirme siempre voy estamos pa las que sea, definitivamente somos el mejor Team", puntualizó.

Atheyna Bylon, junto a la delegación de Panamá que participó en París 2024, arribará hoy lunes apróximadamente a las 6 de la tarde al aeropuerto de Tocumen.

Una vez lleguen al Aeropuerto de Tocumen, Bylon y sus compañeros serán trasladados a la Presidencia de la República, donde se les realizará un merecido homenaje, el cual será encabezado por el primer mandatario José Raúl Mulino.

Después del acto en la Presidencia de la República, los atletas serán transportados por la Cinta Costera hasta el Parque Urracá, donde también se tiene preparado otro evento.

