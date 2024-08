Atheyna Bylon entra a la historia del deporte panameño

AAtheyna Bylon solo le faltaba coronar su exitosa carrera deportiva con una medalla olímpica y ayer domingo 4 de agosto logró asegurarla con su triunfo en cuartos de final de la categoría de los 75 kilogramos del boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Bylon, quien ya ha logrado otros históricos triunfos fuera del ciclo olímpico, venció ayer por decisión dividida (3-2) a la polaca Elzbieta Wojcik, avanzando a las semifinales de su peso y asegurar por lo menos una medalla de bronce (el boxeo reparte dos bronces).

Con la medalla que alcanzará una vez termine su participación, Bylon se unirá a un selecto grupo de atletas panameños que han conquistado una medalla olímpica, siendo ellos Lloyd La Beach en Londres 1948 (bronce en 100 y 200 metros planos) e Irving Saladino en Beijing 2008 (oro en salto largo), ambos en la rama masculina.

Igualmente es la primera mujer del istmo centroamericano en conquistar una medalla olímpica.

El logro de la actual Sargento Segundo de la Policía Nacional es un triunfo personal, pero que también ha recibido el apoyo de la institución a la que pertenece, sus entrenadores, la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebob), Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá (COP), entre otros.

“Me siento emocionada, contenta. Esto es el resultado del sacrificio que hacemos todos los días por cuatro años para lograr el objetivo”, destacó Bylon en entrevista a RPC Deporte luego de obtener el histórico triunfo.

“Ya tenía la medalla de oro en el Mundial pero me faltaba la olímpica y gracias a Dios la he conseguido. Desqde que clasifiqué a los Juegos Olímpicos me enfoqué en entrenar lo mejor posible y ha dado resultado”, agregó.

La destacada atleta panameña agradeció a todos los que de una u otra manera han ayudado en su carrera, principalmente a su familia.

Sobre el combate ante la polaca Wojcik, Bylon indicó que se enfocó en las indicaciones de sus entrenadores.

“Traté de buscar la distancia a partir del segundo asalto y me fue mejor marcando los golpes necesarios para sacar el triunfo”, destacó.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio