Atheyna Bylon hace historia en el deporte panameño

Grande Atheyna. La boxeadora hace historia en el deporte panameño al convertirse en el tercer(a) atleta y primera mujer de este país en conquistar una medalla olímpica. Bylon aseguró una presea de la máxima cita del deporte mundial (juegos olímpicos), al vencer a la polaca Elzbieta Wojcik por decisión dividida en los cuartos de final de la categoría de los 75 kilogramos del boxeo de París 2024. Con el triunfo, la atleta panameña avanzó a las semifinales de su peso y aseguró por lo menos una medalla de bronce (el boxeo reparte dos bronces).

Bylon, de 35 años, se une a un selecto grupo de atletas panameños que han conquistado medalla olímpica, siendo ellos Lloyd La Beach en Londres 1948 (bronce en 100 y 200 metros planos) e Irving Saladino en Beijing 2008 (oro en salto largo), ambos en la rama masculina.

No es la primera vez que Bylon, nacida en la ciudad de Panamá el 6 de abril de 1989, lleva a Panamá a lo más alto en las categorías en las que ha participado.

La actual Sargento Segundo de la Policía Nacional tiene entre su amplio curriculum deportivo la conquista del campeonato mundial de la categoría de los 69 kilogramos en el Mundial de Jeju, Corea del Sur, en el 2014.

Posteriormente tiene otros triunfos no menos importantes como lo fue el Diploma Olímpico en la categoría de los 75 kilogramos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el subcampeonato mundial de los 75 kilos en el año 2022.

Bylon tenía una cuenta personal pendiente y es que en Tokio 2020 estuvo a punto de conquistar la preciada medalla olímpica pero en cuartos de final perdió por decisión unánime ante la británica Laurent Prince. Ahora logró superar esta etapa con su triunfo.

Camino a la gloria

Su camino a la conquista de una medalla olímpica inició el pasado miércoles 31 de agosto cuando en un dramático combate venció a la kazaja Valentina Khalzova por puntos (4-1). Fue un pleito parejo, al punto que tres de los cinco jueces votaron en sus tarjetas un empate a 28 puntos, pero por reglamento tienen que inclinarse por alguna de los dos contrincantes, favoreciendo a la panameña.

Hoy, la atleta panameña que creció en el Distrito de San Miguelito, logró su segundo triunfo de los Juegos de París 2024, venciendo a la polaca Wojcik en un combate que fue difícil pero que al final Bylon sacó la casta para llevarse el triunfo.

Su trabajo para el ciclo olímpico con miras a París 2024 fue arduo pero sus resultados ya daban el aviso de que podía obtener sus frutos en la capital francesa. Logró la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Juegos Suramericanos Asunción 2022, Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y plata en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Semifinales

El próximo combate de Atheyna Bylon será este jueves 8 de agosto correspondiente a las semifinales de su categoría ante la camerunesa Cindy Ngamba, que en estos juegos representa al Equipo Olímpico de Refugiados (EOR) y que derrotó por decisión unánime a la francesa Davina Michel

La pelea está programada para las 3 de la tarde (hora de Panamá).

