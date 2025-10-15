Baloncesto ultima preparación para Guatemala 2025

El baloncesto de Panamá también se prepara para los Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

Panamá competirá en la rama masculina y femenina de este torneo, reservado para lacategoría Sub-19 en la modalidad 5x5 en el gimnasio Teodoro Palacios Flores de la ciudad de Guatemala.

En la rama femenina, Panamá quedó en el grupo A junto a Costa Rica y Guatemala, mientras que en la masculina el equipo de Panamá quedó en el grupo B junto a Costa Rica y Nicaragua.

Información de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) señala que los dos equipos panameños han realizado partidos de preparación además de los entrenamientos.

De acuerdo al itinerario de este deporte las delegaciones deberán estar arribando el jueves 23 de octubre, mientras que el viernes 24 se realizará el congresillo técnico.

Los días de competencia están programados entre el 25 y 29 de octubre.