Bárcenas cree que puede aportar "velocidad y profundidad" al Girona FC

Para el volante Edgar Yoel Bárcenas su llegada al Girona FC representa una linda oportunidad para contribuir en el logro de los objetivos de este nuevo proyecto que espera impulse su carrera.

El panameño cree que puede aportar al conjunto catalán dirigido por Juan Carlos Unzué velocidad y profundidad por las bandas. “Manejo ambos perfiles y puedo trabajar por ambas bandas”.

Indicó que durante las dos temporadas que jugó con el Real Oviedo en la Segunda División de España, se sintió bien desempañándose por ambos perfiles, pero que si le dieran a elegir por dónde jugar lo haría por la banda izquierda.

Bárcenas indicó que poco a poco va tomando su mejor forma. “Estoy contento de estar con el grupo, tenía tiempo que no tenía esa sensación”, manifestó el colonense durante su presentación oficial este viernes.

“Estoy contento de poder compartir con los capitanes y los compañeros, esto me tiene muy tranquilo también”, sostuvo.

Bárcenas reiteró que el míster (Juan Carlos Unzué) decidirá si lo pone a jugar mañana contra el Leganés, en partido correspondiente a la quinta fecha de la categoría plata.

“No sé... no sé, el míster decidirá cómo me ve; si me preguntas cómo me siento, yo siento que me siento bien, pero él (el técnico) verá otras cosas y él decidirá si me toca jugar contra el Leganés o no”, sentenció.

Bárcenas resaltó que no ha dejado de entrenar, que solo hizo trabajos aeróbicos, pero “nada con pelota” durante el lapso en que estuvo negociando su nuevo destino futbolístico. “No sé si estoy al punto de jugar todavía, pero creo que me he entrenado bien, que me he cuidado bien, he estado bien en mi peso y si me toca (jugar) voy a ir”.