Panamá pide más acción contra Maduro y rechaza inclusión en listas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, instó a la comunidad internacional a tomar medidas más enérgicas para resolver la crisis política en Venezuela. Aunque reconoció los esfuerzos de países como Brasil para facilitar una transición democrática, Mulino afirmó que la postura del régimen de Nicolás Maduro no se alinea con las necesidades del pueblo venezolano.

“El mundo tiene que actuar con mayor contundencia. Las sanciones y el aislamiento deben ser más severos. Maduro no muestra voluntad para cambiar y eso está hundiendo a su país”, subrayó el mandatario en una entrevista con DW.



Mulino expresó su preocupación por el posible aumento en el flujo de migrantes venezolanos hacia Panamá, si no se encuentra una solución a corto plazo. “Panamá siempre estará en la esquina de María Corina Machado y de todos los que luchan por la libertad de Venezuela”, añadió.



El mandatio reveló que Panamá destina anualmente 100 millones de dólares para la gestión de los migrantes que cruzan por su territorio, una suma considerable para el país. "Es mucha plata para nosotros, pero estamos empeñados en seguir haciendo lo que podemos", dijo.



Respecto a la promesa de deportaciones masivas que hizo durante su campaña, Mulino admitió que la realidad es más complicada de lo que inicialmente previó. "Este no es un problema que se pueda resolver con deseos o decisiones unilaterales. La situación es crítica, pero estamos trabajando de la mano con Estados Unidos para mitigarla", señaló el presidente.



Mulino informó que el flujo migratorio por la frontera del Darién ha disminuido considerablemente en los últimos días. "Ya estamos recibiendo menos de mil migrantes diarios, lo cual es un alivio para nuestras capacidades", explicó. Aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer, Mulino expresó su compromiso de devolver la situación en la frontera a la normalidad.

"Estamos viendo un cambio en la nacionalidad de los migrantes", señaló el mandatario. "Anteriormente eran mayormente ciudadanos ecuatorianos y colombianos, pero ahora incluso hemos registrado la llegada de personas de Nepal



Durante la entrevista, el presidente también manifestó su rechazo a la reciente inclusión de Panamá en listas del Parlamento Europeo por supuestas deficiencias en la cooperación contra el terrorismo y el lavado de dinero.

"Es inaceptable que nos clasifiquen junto a países que no tienen el mismo nivel de cooperación que Panamá. Nuestro país ha trabajado incansablemente en la colaboración internacional, y lo seguiremos haciendo", afirmó durante una reunión del Consejo de Gabinete.

Mulino detalló que, en la más reciente sesión del Consejo de Gabinete, se aprobaron entre cuatro y cinco nuevos convenios internacionales de cooperación judicial, lo que refuerza el compromiso de Panamá con la comunidad internacional en temas de justicia y control financiero.

"No es justo que un país que coopera tanto en temas de lavado de dinero y control de actividades ilícitas sea catalogado de esta manera por el Parlamento Europeo, que no necesariamente refleja la política internacional de sus gobiernos", sostuvo el mandatario.

El presidente dejó claro que Panamá no permitirá que se le siga desacreditando en el ámbito internacional. "He dicho y reitero que cualquier país que mantenga a Panamá en esas listas no tendrá derecho a participar en actos públicos, licitaciones o contratos en nuestro territorio", advirtió Mulino. Además, señaló que llevará este asunto ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana, durante su discurso del 25 de septiembre, donde planteará la defensa de la dignidad nacional de Panamá.

En su intervención, Mulino también hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe de manera más activa en cuestiones humanitarias. "Panamá no puede ser tratado como un país que no coopera, cuando nuestra posición estratégica es crucial para el comercio y la seguridad global", concluyó, reiterando que las decisiones basadas en razones políticas internas de otros países no deberían afectar la imagen y el prestigio de Panamá en el mundo.

En la reciente entrevista con DW, Mulino se refirió al caso del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua.

“Martinelli está ejerciendo un derecho bilateral consagrado en tratados internacionales. Esto no debe confundirse con la naturaleza del régimen nicaragüense, que es indiscutiblemente una dictadura reprochable en todos los aspectos”, destacó.



Mulino enfatizó su respeto por el derecho al asilo político, afirmando que este principio prevalece en la relación entre Martinelli y Nicaragua y reiteró que "el gobierno de Panamá no es parte de este problema.

