Bodegueros, único invicto en Softbol de 50 años y más de Panamá Este

El equipo de los Bodegueros, único invicto de la Liga de Softbol de 50 años y Más de Panamá Este, enfrentarán al club HR en la cuarta jornada de esta competencia que se disputará este domingo y que tiene como sede el complejo deportivo de Los Almendros.

El partido será el segundo de la jornada dominical, la cual iniciará con un partido amistoso en la categoría de 60 años y más entre Panamá Este A y Chiriquí B.

En el tercer juego se medirán Villalobos vs Thunder, seguido de los partidos entre Trililin vs Bocas del Toro B y Los Almendros vs Tocumen.

En los resultados del domingo pasado, Club HR le quitó el invicto a Los Almendros por marcador de 5-1.

Constantino Cruz ganó el partido y lo perdió Samuel Hassan.

Julio Rodríguez, Eliecer Castillo y Horacio Rodríguez fueron los mejores a la ofensiva por el equipo ganador de 3-2 cada uno.

Por su lado, los Bodegueros vencieron a Villalobos 9-4 para quedar con marca de 3-0. icente Garibaldo, Luis Villalaz batearon de 3-2 cada uno, mientras que Miguel Pérez. ganó el partido.

Los juegos entre Tocumen vs Trililin y Thunder vs Bocas del Toro B fueron pospuestos por lluvia.

