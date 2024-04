José Raúl Mulino cerró ayer su campaña con un llamado a los panameños a votar temprano y regresar luego a cuidar los votos, porque el 5 de mayo, el resultado será: ¡Mulino, Presidente, carajo!

En un emotivo discurso, el candidato de Realizando Metas y Alianza reiteró su lealtad a Ricardo Martinelli e hizo un llamado a conformar un gobierno de unidad nacional que se esforzará en conformar... solo espero que acudan a mi llamado y demos un ejemplo de altruismo político.

Que nadie tenga duda, vamos a celebrar la victoria el 5 de mayo; ya el pueblo decidió y solo falta depositar su voluntad en las urnas y llegar a la Presidencia para cumplir las promesas desde el día 1 de julio, sostuvo Mulino.

En un ambiente amenizado por conjuntos típicos y Dj Black moviendo a las masas con su pegado tema "Los Locos Somos Más", Mulino agradeció a Martinelli por su confianza y haberlo invitado a acompañarlo y luego al asumir el desafío de ser el candidato presidencial, reto que dijo aceptó con humildad, lealtad, responsabilidad y un poco de esa locura que se necesita para volver a cambiar a Panamá.

"Ustedes tendrán la libertad de escoger entre más promesas incumplidas, incertidumbre y venganzas politiqueras o volver por el camino del cambio y la prosperidad que les llevamos con el gobierno de Ricardo Martinelli", exclamó Mulino en el acto en centro de convenciones Vasco Nuñez de Balboa, en el hotel El Panamá.

El candidato que lidera todas las encuestas destacó que en el gobierno de Martinelli atacaron como nunca antes el desempleo y la pobreza, llevándolos a niveles históricamente bajos.

"Es por eso que la gente se me acerca y me dice: Mulino, estamos con ustedes, mándele un abrazo al Loco, dígale que está en nuestros corazones. No crean que nos quieren por nuestra linda cara. Nos quieren, porque trabajamos duro para darles una vida mejor", añadió.

"Vamos a ganar y juntos, vamos a cumplirle a nuestro pueblo, otra vez", exclamó Mulino, señalando una silla vacía asignada a sus invitados... "esa estaba reservada para Ricardo Martinelli...él no puede estar compartiendo con nosotros por la injusta persecución política en su contra".

"Nos estamos enfrentando a un poderoso sistema que no quiere que las cosas cambien. Lo que queda claro es que no importa lo que nos hagan, la memoria y el legado del gobierno que le dio los mejores días a este país, no lo podrán borrar, porque ellos no son más poderosos que la voluntad de todos ustedes. Iremos unidos a las urnas a votar en plancha el 5 de mayo por José Raúl Mulino y los vamos a a arrasar", expresó el candidato.

Sin embargo, enfatizó en que la reconciliación del país será un paso necesario en su gobierno para dejar atrás una década de venzanza. "Es necesaria la unidad nacional. Lo digo con toda franqueza, y me esforzaré mucho desde los primeros días de mi gobierno para lograrlo. Solo espero que acudan a mi llamado, y demos un ejemplo de altruismo político que mucho necesita nuestro país para recuperar la confianza en nuestros políticos".

"No estamos solos, nos acompaña todo un pueblo cansado de más de lo mismo y que quiere un cambio", agregó el político de 64 años.

"El 5 de mayo se acaba la incertidumbre y empieza una nueva era de esperanza. Volveremos a cambiar a Panamá con obras como el tren Panamá – David, la construcción de la ciudad universitaria con dormitorios para los estudiantes del interior", afirmó Mulino.

"Panamá volverá a ser el país más seguro de América Latina y ese cambio lo haremos dándole, nuevamente, a la Fuerza Pública las herramientas y el equipo, que necesitan para combatir el delito", agregó.

"Vamos a despertar de esta pesadilla. Vamos a despertar la economía y los empleos. Vamos a sacudir la pereza de los últimos dos gobiernos y levantar el país entre todos para terminar con el blablaba y que llegue el CHEN CHEN al bolsillo de todos los panameños", fue la promesa de Mulino. El 5 de mayo, oigan esto, el 5 de mayo como a esta hora... ¡Mulino presidente Carajo!".

Martinelli: Yo confío en Mulino

En su mensaje pregrabado en video, Ricardo Martinelli dijo que confía en José Raúl Mulino para Presidente, porque es un hombre íntegro que va a cumplirle a los panameños.

"Mira qué curioso: al mismo tiempo que me perseguían, los panameños estaban perdiendo sus empleos y pasando páramos. Eso significa que los que me jodieron a mí, son los mismos que te jodieron a ti y los que quisieron joder a Mulino, pero la voz del pueblo es la voz de Dios y el domingo van a escoger a José Raúl como presidente".

"Conozco a José Raúl desde hace 30 años. La confianza que nos tenemos, no empezó en esta campaña. Fue creciendo a través del tiempo. Ambos somos hombres de palabra y lo que prometemos lo cumplimos. En 30 años, ni yo lo he traicionado, ni él me ha traicionado a mí".

"Mulino parece un poco duro, pero es un buen tipo, serio, y es el único preparado para asumir este gran reto y sabe cómo funciona la economía para levantar el país".

"El asilado exmandatario explicó que con tal de que nosotros no lleguemos a la presidencia, un pequeño grupito de poderosos sacó del sombrero una serie de candidatos, para ver con cuál la pegaban. Metieron un expresidente, también a un traidor y hasta un falso mesías...todos responden a los grandes intereses económicos de este país, pero ninguno de ellos va ayudar al pueblo, porque son parte del problema". Martinelli se refierió a estos candidatos como "mansos bultos", desatando la risa entre la multitud.

"La única solución es José Raúl Mulino. Esta ha sido la campaña más sucia de la historia. A la fórmula Martinelli - Mulino la han atacado con cuanta mentira se les ha ocurrido. Nuestra campaña ha sido positiva y de propuestas para devolverte, lo que ellos te quitaron", añadió "El Loco".

Martinelli también pidió tener cuidado, porque los mismos que pusieron a los últimos dos presidentes yaún quieren más. Quieren hacer más de lo mismo que tanto daño le hizo a este país.

No dejes que nada, ni nadie te quite esta nueva oportunidad. No dejes que los ataques contra Martinelli - Mulino te distraigan del verdadero objetivo de que es ganar la presidencia para devolverte la alegría y esperanza de una vida mejor, como ya lo hicimos, agregó, destacando que para ganar y volver ser felices deben salir todos a votar y demostrar que es el soberano pueblo el único que elige presidente.

"Quiero pedirles el voto para toda nuestra oferta electoral. Votando Plancha al 7 por nuestros candidatos a diputados, alcaldes y representantes, especialmente para nuestro futuro alcalde, Chello Gálvez y en una semana, vamos a dejar atrás 10 años de persecución y venganza; de desempleo y falta de oportunidades", manifestó.

Ricardo Martinelli dijo que quería mucho a su pueblo y les hizo otra promesa: "¡Nos vemos pronto allá afuera!"

Muñoz: Vamos a ganar con 70%

José "Pepe" Muñoz, presidente del partido Alianza, dijo que el 5 de mayo vamos a despertar de la pesadilla que hemos vivido los panameño con un apabullante triunfo de José Raúl Mulino.

Muñoz vaticinó que se repetirá la historia de 1989 y el gobierno del PRD será derrotado con el 70% de los votos de Mulino versus el 30% del oficialismo.

Tres campañas se pelean el 2do. lugar y nosotros vamos galopando, expresó Muñoz, quien pidió a los seguidores de Mulino defender el voto, porque los maleantes se quieren robar las elecciones.

Ambiente eléctrico

Mucho antes de la llegada de Mulino, ya comenzaba a sentirse el entusiamo de la gente por el cierre de campaña y la llegada inminente del día de las elecciones. Miles de personas llegaban desde todos los puntos del país con gorras y banderas, y el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa estaba ya a reventar a las 3 de la tarde, exactamente tres horas antes de que Mulino hiciera aparición.

Varios artistas del patio de música urbana y típico mantuvieron entretenida a la multitud, siempre recordando a la gente votar en las casillas 7 (RM) o 6 (Alianza).

