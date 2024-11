Boxeadores están listos para sus combates en ‘Guantes de Acero 29’

Después de cumplir sus respectivos pesos, todo está listo para la cartilla ‘Guantes de Acero 29’, la cual se realizará hoy miércoles 27 de noviembre en el Centro de Combates de Pandeportes y que es organizada por la empresa G&V Entertainment.

En el combate estelar se disputará el título nacional de los pesados a 8 asaltos entre Marvin ‘La Mole’ Mendoza y Abdiel ‘Niño de Oro’ Matute.

Ayer, en la ceremonia de pesaje oficial ‘La Mole’ Mendoza registró en la báscula 263 1/4 libras, mientras ‘Niño de Oro’ Matute pesó 335 3/4.

Por su parte, el panameño Orlando ‘El Jaguar’ Peñalba hará su retorno a los tinglados cuando enfrente al venezolano Keiver Fernández a 6 asaltos y 118 libras en el pleito coestelar de la función.

“El Jaguar’ Peñalba’ pesó 117 1/2 libras, mientras que Fernández marcó 117 1/4.

Otro combate interesante será el del capitalino Tomás Villar y el invicto chiricano Edwin Quintero (2-0), quienes se enfrentarán 4 asaltos y 108 libras.

Villar registró en la ceremonia de pesaje oficial 107 1/2 libras, mientras que Quintero pesó 105 1/4.

Otros combates serán: Maximiliano Bonilla vs Luis Rosario a 4 asaltos y 130 libras; Gerardo Cabrera vs Roy Hernández a 4 rounds y 135 libras; Yair Quintero vs Roberto Reyes a 4 asaltos y 122 libras; y Reyis Mendoza vs Ricardo Rodríguez a 4 asaltos y 156 libras.

El programa, que incluirá exhibiciones de boxeo profesional y amateur, iniciará a las 7 de la noche.

