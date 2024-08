Boxing Challenge 5.0 pondrá a prueba a prospectos de Chiriquí

Una publicación compartida de Nación Boxeo (@nacionboxeo)

En el pesaje oficial, Quintero pesó 117.6 libras, mientras que Samaniego registró 113.8.

Por su parte, el veragüense Maximiliano Bonilla enfrentará al capitalino Kadir Macías a 4 asaltos y 128 libras.

Bonilla pesó 127.2 libras, mientras que Macías marcó 123.8.

NO DEJES DE LEER: A los Juegos Paralímpicos

El chiricano Edwin Quintero se enfrentará al capitalino Kenneth Shaw a 4 asaltos y 112 libras.

Quintero pesó 108.4 libras, mientras que Shaw registró 111.4.

En otros combates de la función Gerardo Cabrera (Chiriquí) vs Gregorio Francis (Panamá) a 4 asaltos y 130 libras; Yair Quintero (Chiriquí) vs Roberto Reyes (Panamá) a 4 rounds y 122 libras; Davis Miranda (Puerto Armuelles) vs Harold Tapia (David) a 4 asaltos y 165 libras y Jaime Pérez (Puerto Armuelles) vs Julio Martínez (David) a 4 rounds y 113 libras.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio