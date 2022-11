"Brasil tiene jugadores para tres equipos"

Murat Yakin, seleccionador suizo, reconoció que, pese a la ausencia de Neymar por lesión, Brasil tiene jugadores suficientes "para completar tres equipos".

"Estamos preparados para jugar un buen partido (hoy, 11:00 a.m., hora panameña). Es uno de los oponentes más difíciles; queremos concentrarnos en nuestras fortalezas. Espero poder tener un buen inicio, como antes Camerún. Ser agresivos y conseguir un buen resultado", dijo Yakin en rueda de prensa.

Brasil no podrá contar para este partido con Neymar, lesionado en el tobillo derecho en el primer partido contra Serbia.

"Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro. En partidos como estos siempre quieres tener a esas estrellas mundiales en el campo, pero el equipo brasileño tiene suficientes jugadores para hacer tres equipos fuertes", añadió.

Yakin alabó el golazo que Richarlison marcó ante Serbia e instó a su equipo a que no permita situaciones como esas en el duelo de este lunes.

"Fue un gol muy bonito, porque vemos fútbol por esos momentos. Pero espero que no se repita mañana (hoy), que no tengan esas ocasiones y no darles espacio para que logren esos goles", dijo el técnico suizo.

