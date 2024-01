CAI y Universitario inauguran Torneo Apertura 2024 de la LPF

El actual campeón, el Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera y el Club Deportivo Universitario inaugurarán el Torneo Apertura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) el próximo viernes 19 de enero.

La información fue dada en una nota de prensa de la LPF, la cual reveló el calendario del torneo, el cual tendrá 16 fechas en su fase regular, la cual concluirá el viernes 3 de mayo.

El encuentro inaugural entre el CAI y el Universitario, correspondiente a la conferencia Oeste, se realizará en el Estadio Universidad Latina de Penonomé a las 8 de la noche.

El sábado 20 de enero jugarán Alianza FC vs Tauro FC a las 4 de la tarde en el Estadio Javier Cruz del Artes y Oficio; a las 6:15 de la tarde se medirán San Francisco FC vs Umecit en el Estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera; y a las 8:30 de la noche chocarán Sporting de San Miguelito vs Deportivo Árabe Unido de Colón.

El domingo 21 de enero jugarán Plaza Amador vs Club Deportivo del Este a las 4 de la tarde en el Estadio Javier Cruz del Artes y Oficio; y a las 6:15 p.m. se enfrentarán el recién incorporado a la máxima categoría, Veraguas United FC, el cual se medirá al Herrera FC en el estadio de Atalaya.

La ronda regular culminará el 3 mayo cuando se dispute la jornada 16. La fase de playoff se jugará el 11 y 12 de mayo. Las semifinales se darán del 17 al 25 de mayo y la Final está programada para el sábado 1 de junio.

Entre las fechas a destacar por la LPF en el Torneo Apertura 2024 están el Clásico Nacional en la que Tauro FC será local contra el CD Plaza Amador el 17 de febrero en el Estadio de Los Andes y el compromiso de vuelta será en la Jornada 14, el 20 de abril con el CD Plaza Amador siendo local ante Tauro FC en el Estadio Cos Sport Plaza.

El primer Derbi del Oeste será en la Jornada 3, el 3 de febrero cuando el CAI se enfrete contra el San Francisco FC. El compromiso de vuelta se jugará el 12 de abril en la Jornada 12 con San Francisco FC como local ante CAI.

Las fechas interconferencias comienzan en la Jornada 6 desde el 23 de febrero y terminarán en la Jornada 11, el 7 de abril.

