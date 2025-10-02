Deportes - 02/10/25 - 12:00 AM

Canelo Álvarez será operado del codo

El excampeón mundial Saúl ‘Canelo’ Álvarez se someterá a una cirugía de codo debido a un dolor que acarreaba desde hace semanas en la articulación izquierda.

Tras los estudios de la semana pasada, el proceso se programó para el 23 de octubre y su recuperación tardaría hasta tres meses, por lo que no se espera su vuelta al cuadrilátero sino hasta el segundo trimestre del 2026.

Alvarez, de 35 años, viene de caer por la vía de los puntos ante Terence Crawford.

