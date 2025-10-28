Carlos Harvey podría estar con Panamá para ventana de noviembre

El mediocampista Carlos Harvey podría estar con la Selección Mayor de Fútbol de Panamá para la última ventana de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf que se disputará en el mes de noviembre, luego de tener un proceso de recuperación satisfactorio de una lesión en los meniscos de su rodilla, la cual requirió operación.

La información fue dada a conocer por el periodista Arnulfo Barroso en el programa El Desmarque, que se transmite a través de COS y Telemetro Radio.

Barroso detalló que Harvey ya está entrenando y pudiera estar viendo acción el 8 de noviembre en el segundo partido de la serie de playoffs de su equipo, el Minnesota United que enfrenta al Seattle Sounders en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

Los próximos juegos de la Selección de Panamá serán el jueves 13 de noviembre ante Guatemala de visitante y el martes 18 de noviembre ante El Salvador.

La incógnita será si Harvey podrá llegar en ritmo de competencia para estos partidos claves de Panamá que definirán su clasificación directa o no al Mundial 2026.