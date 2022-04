Celebrarán en grande aniversario N.°29 del Rockero Alcázar

El gimnasio Pedro ‘El Rockero’ Alcázar, la principal instalación deportiva para la práctica del boxeo en el distrito de Panamá, cumple el próximo 25 de abril su aniversario N.°29 y la Alcaldía de Panamá, institución que lo administra, lo celebrará a lo grande.

Omar Martin, administrador de este recinto deportivo que lleva el nombre del excampeón mundial panameño Pedro Alcázar (q.e.p.d.), informó que el lunes 25 de abril se realizará un programa, el cual tendrá varias actividades y cuya principal será una serie de exhibiciones de excampeones mundiales, peleadores de la actualidad, destacados prospectos olímpicos y figuras que de una u otra forman parte de la familia de este gimnasio.

“Será un día en el que resaltaremos la importancia de este gimnasio para la práctica del boxeo, del cual han salido varios campeones mundiales profesionales y en el que también entrenan una cantidad importante de púgiles olímpicos”, manifestó Martin.

Con relación a las exhibiciones, las cuales serán a dos asaltos cada una, Martin adelantó que hay varios pleitos confirmados entre los que se pueden mencionar el del excampeón mundial Vicente ‘El Loco’ Mosquera vs Alfonso ‘El Huracán’ Mosquera; Luis ‘El Nica’ Concepción vs Rafael ‘El Torito’ Concepción; Rafael Pedroza vs Hilario Zapata; León ‘El Fiero’ Salazar vs Carlos ‘Púas’ Murillo; Celso ‘El Espagueti’ Chávez vs Roberto Bowen, mejor conocido como ‘Galleta’; Moisés Chanis vs Alfonso Johnson, entre otros.

“Hay otros interesados en formar parte de las exhibiciones como Ricardo ‘El Maestrito’ Córdoba, Juan ‘El Novelista’ Mosquera y otros”, agregó.

Además de las exhibiciones, el evento contará con personalidades de la talla del entrenador Antonio Campbell, quien por muchos años estuvo al frente de la Asociación de Entrenadores de Panamá.

“Será un convivio en el que habrá comida y refrescos para la familia del boxeo”, puntualizó el funcionario de la Alcaldía de Panamá.

