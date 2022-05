Celtics eliminan al Heat y jugarán las Finales contra los Warriors

Los Boston Celtics eliminaron el domingo a los Miami Heat (3-4), a los que ganaron a domicilio en un apasionante séptimo partido de la final del Este (96-100), y jugarán las Finales de la NBA contra los Golden State Warriors.

Los Celtics, que tienen 17 anillos (el equipo más laureado de la historia junto a Los Angeles Lakers), no llegaban a unas Finales de la NBA desde las que perdieron en 2010 precisamente ante los de púrpura y oro.

El primer encuentro de las Finales se jugará el jueves 2 de junio en la cancha de los Warriors en San Francisco (EE.UU.).

Tras desperdiciar la oportunidad de cerrar la final del Este en Boston el sexto partido por culpa de los 47 puntos de un Jimmy Butler extraordinario, los Celtics salieron el domingo por la puerta grande en un muy emocionante séptimo encuentro en Miami que no se decidió hasta los últimos segundos.

Boston fue por delante en el marcador durante toda la noche, pero un desenlace torpe y descuidado de los Celtics permitió a los Heat ponerse a solo 2 puntos en el último minuto después de ir perdiendo de 13 a 3.35 del final.

La oportunidad de culminar una remontada increíble y histórica la tuvo Butler, pero la gran figura de los Heat falló el triple crucial a falta de 16.6 segundos y los Celtics pudieron cantar victoria desde los tiros libres.

Jayson Tatum (26 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias), Jaylen Brown (24 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y Marcus Smart (24 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias) fueron los mejores de los Celtics.

Además, Tatum se llevó el premio Larry Bird al MVP de la final del Este.

Por parte de los Heat, Jimmy Butler (35 puntos y 9 rebotes) y Bam Adebayo (25 puntos y 11 rebotes) se quedaron demasiado solos en el ataque de Miami durante casi todo el duelo (Kyle Lowry fue el tercer máximo anotador con 15 puntos).

Especialmente encomiable fue el esfuerzo de Butler, que no descansó ni un solo segundo y que jugó los 48 minutos del partido.

Los Celtics tendrán el factor cancha en contra frente a los resucitados Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson, que disputarán sus sextas Finales en ocho años (tres anillos en ese periodo) después de no haber jugado los playoffs en las dos últimas temporadas debido a un calvario de lesiones.

