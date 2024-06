César Blackman dedicó el gol a sus padres: "los perdí a los dos"

César Blackman, autor del primer gol de Panamá en el triunfo por 2-1 sobre Estados Unidos, indicó que el técnico Thomas Christiansen le sorprendió al ubicarlo en la posición de media punta por banda derecha y dedicó su anotación a su padre y madre fallecidos.

"Los perdí a los dos en un lapso de menos de cinco años", declaró el atacante tras la victoria lograda en la segunda jornada del Grupo C de la Copa América 2024.

"Bueno, me sentí bien (jugando de media punta), pero la verdad hasta yo quedé sorprendido, no me lo esperaba, la verdad, jugar ahí. Ya en mi club he jugado ahí antes. Y bueno, el profe siempre sale con un as bajo la manga, son cosas tácticas de él", dijo Blackman, futbolista del Š.K. Slovan Bratislava de la Superliga de Eslovaquia y quien habitualmente se desempeña como defensor por banda derecha.

"Sí, sí, son cosas de él (Thomas Christiansen). Y bueno, toca aprovechar la oportunidad. Lo sé, en mi posición hay un gran jugador (Michael Amir Murillo)", añadió el exfutbolista del Chorrillo FC.

Para Blackman fue su primer gol con la selección mayor. Fabricó su tanto con un zurdazo rasante al minuto 26 para dar a Panamá el empate temporal ante los estadounidenses, quienes se habían adelantado con gol de Folarin Balogun al minuto 22.

Fajardo marcó sobre el 83' el gol de la victoria.

Panamá cerrará su participación en el Grupo C el lunes próximo, cuando buscará la clasificación a cuartos de final ante el colero Bolivia, que esta noche fue goleada (5-0) por Uruguay.

