Christiansen: Panamá tiene potencial para causar problemas a Uruguay

Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, reconoció este sábado que medirse a Uruguay en el debut en la Copa América es "un hueso" pero apeló a la energía y la ilusión de los canaleros para hacer un buen papel en el torneo.

"Panamá viene a competir y a hacer un buen papel en este torneo. La verdad es que quizá la gente no confía mucho en las posibilidades de Panamá. Eso no me preocupa. A mí me preocupa la motivación de los jugadores, las ganas, la intensidad que ellos ponen en el partido", argumentó el técnico hispanodanés en una rueda de prensa.

"Si hay algo bueno que tiene Panamá es ese pulmón, ese corazón, esa ilusión de hacerlo bien en los torneos. El reflejo fue la Copa Oro pasada, que estuvimos a un gran nivel, y ese es el objetivo: volver a coger esa confianza, esa alegría y volver a disfrutar", añadió.

El Hard Rock Stadium de Miami acoge este domingo a partir de las 7:00 de la noche el duelo entre Panamá y la selección uruguaya con Marcelo Bielsa al timón.

"Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo, que está en un buen momento, que tiene grandes jugadores y un técnico con muchos recursos", consideróChristiansen .

"Y sobre todo saca el cien por cien de sus jugadores. Va a ser un equipo muy intenso en el aspecto físico, que es lo que imprime Bielsa a sus jugadores, y nosotros tenemos que contrarrestar eso con nuestro juego (...) Con la calidad individual que tienen en todas sus líneas, será un partido complicado, pero igual hay puntos donde podemos hacerles daño. Tenemos que igualar como mínimo esa intensidad que ponen si queremos estar con opciones", añadió.

Christiansen destacó que ve al equipo panameño "enfocado y mentalizado" como un colectivo "muy unido y con potencial para generar problemas a Uruguay".

El técnico también subrayó además que, "para muchos jugadores, la Copa América es un escaparate importante" y habló asimismo del Grupo C que, junto a Uruguay y Panamá, completan Estados Unidos y Bolivia.

"Ojala pudiéramos ser la 'cenicienta' de este grupo, pero también tenemos que ser conscientes de que nos ha tocado un grupo difícil. Pero eso no nos quita la ilusión y las ganas de hacerlo bien", indicó.

