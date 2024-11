Christiansen: 'Sabíamos que sería difícil pero lo hicimos más difícil'

El director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, está consciente de que se sufrió de más en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf aunque al final se logró el objetivo.

Panamá clasificó en el Estadio Rommel Fernández al 'Final Four' de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro 2025, al empatar 2-2 en un dramático partido en el que el onceno nacional sufrió para lograr su objetivo. El marcador global fue 3-2 a favor de Panamá gracias al triunfo de visitante 1-0 en San José el pasado jueves.

"Sabíamos que sería difícil pero lo hicimos más difícil aún. tenemos que saber controlar más los partidos principalmente aquí en casa", comentó Christiansen durante la conferencia de prensa post-partido entre Panamá y Costa Rica.

Para Christiansen el encuentro ante los ticos fue algo "loco".

"Quizás ha sido uno de los partidos más locos, hemos tenido bastantes ocasiones para sentenciar y ganar, no fue el caso. Quizás hemos mal acostumbrados a la gente, intentamos agradar, hacer nuestro fútbol y ganar. Cuando hablo un partido loco es por las situaciones que se dan durante el partido. Éramos muy largos en muchas partes del partido, no acompañábamos, dejamos espacio entre líneas y a la hora de presionar no estaba claro dónde había que hacerlo", explicó Christiansen.

A pesar de lo complicada clasificación lograda, el técnico de la Selección de Fútbol de Panamá se mostró satisfecho porque se consiguió los objetivos que se tenían en esta fase.

"Lo que hizo Costa Rica fue un poco lo que hicieron en el juego de ida. Iban a buscar los balonazos a la espalda. Da igual el empate, nos hemos clasificado por tercera vez a la Final Four. Felicitar a los jugadores y a los aficionados. Es una clasificación histórica, estoy contentísimo", puntualizó.

