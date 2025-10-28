Deportes - 28/10/25 - 12:00 AM

Christofer Jurado llegó segundo en cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El atleta panameño Christofer Jurado se ubicó en la segunda posición de la cuarta etapa de la Vuelta Internacional a Guatemala, la cual se disputó ayer.

En los 190 kilómetros que se disputaron entre las localidades de Cuidad Vieja y Coatepeque, el neerlandés Carlos Macpherson (Olinka-Specialized) fue el ganador con tiempo de 4 horas 21 minutos y 22 segundos.

Jurado, que en su historial en este giro chapín tiene una victoria de etapa en 2020 y precisamente fue la cuarta, ingresó a cinco segundos del ganador Macpherson.

En la tercera posición cruzó el colombiano Ulises Castillo, compañero del ganador, con retraso de 11 segundos.

"Buscamos la victoria en todo momento, la fuga de cinco corredores se recorta a tres en los últimos tramos, pero al final ellos tenían dos y pudieron hacer el trabajo como era de esperarse, uno de desgastar y el otro de resguardarse. Acá a Dios gracias entramos en el podio nuevamente", señaló Jurado.

