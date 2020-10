Christofer Jurado se afila para la Vuelta a Guatemala

El ciclista chorrerano Christofer Jurado, clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, fue puesto a prueba ayer y respondió satisfactoriamente, al imponerse en la clásica Altos del María en Chame, en una prueba que marcó la reactivación del ciclismo panameño.

Jurado se encuentra actualmente preparándose con la selección de Panamá con miras a participar en la Vuelta a Guatemala, la cual se disputará en el presente mes de octubre.

"Sentía buenas sensaciones y nunca había ganado esta clásica. Me siento muy emocionado y algo impresionado por toda la organización de la carrera. La federación no lo ha pensado dos veces y nos han reactivado, siempre quise ganar esta clásica y hoy se me dio”, expresó Jurado.

Gabriel Espinoza escoltó a Jurado y Franklin Archibold cerraría el podio junto a Alex Strah que terminó cuarto. En la categoría damas, la venezolana Jennifer César se llevó la victoria, seguida de Cristina Mata y Lea Riccoboni.