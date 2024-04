Anne Hathaway besó a muchos hombres por un papel y fue asqueroso

La actriz Anne Hathaway reveló que tuvo que besar a un montón de actores durante un proceso de audición en la década de 2000 para "probar la química" ante la cámara, algo que le resultó asqueroso.

Ahora a su sus 41 años y con decenas de películas a sus espaldas, Hathaway reveló que al principio de su carrera accedió a la "asquerosa" petición de "besarse" con actores masculinos para probar su idoneidad para una película sin nombre.

Esto se lo dijo a la revista V Magazine en una entrevista publicada el lunes. Hathaway dijo: "En los años 2000 —y esto me ocurrió a mí— se consideraba normal pedir a un actor que se besara con otros actores para comprobar si había química. En realidad es la peor forma de hacerlo".

"Me dijeron: 'Hoy vienen diez chicos y tú estás en el reparto. ¿No estás emocionada de besarte con todos ellos?". "Y pensé: '¿Hay algo malo en mí?' porque no estaba emocionada. Pensé que sonaba asqueroso. Y yo era tan joven y terriblemente consciente de lo fácil que era perderlo todo por ser tachada de 'difícil', así que simplemente fingí que estaba emocionada y seguí adelante".

"No era un juego de poder, nadie intentaba ser horrible o hacerme daño. Simplemente era una época muy diferente y ahora sabemos que no se debe hacer", recalca.

Hathaway, que ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en "Les Misérables" de 2012, está actualmente promocionando su nueva película, "The Idea of You".

En ella interpreta a Solène, una madre soltera que inicia un inesperado romance con el cantante de una popular banda de chicos tras conocerse en Coachella.

