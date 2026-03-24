Ciclismo de Panamá asegura cupos a C. y del Caribe 2026

El ciclismo panameño obtuvo tres plazas para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026, los cuales se disputarán en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Ciclismo (Fepaci), informó que los cupos fueron obtenidos durante una destacada participación en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, celebrado en Montería, Colombia.

La Fepaci detalló que la delegación panameña estrenó su casillero de clasificaciones el pasado sábado, gracias a la actuación de Wendy Ducreux.

La pedalista nacional demostró su gran estado de forma en la prueba de ruta femenina, garantizando la primera plaza para el país en esta justa regional.

Por su parte, la selección masculina selló una jornada histórica, logrando adjudicarse dos cupos adicionales tras una intensa batalla en el asfalto colombiano.

Con estos resultados, Panamá inicia con éxito el camino hacia el máximo de representación permitido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el cual es de 4 plazas por rama (masculina y femenina).