Coclé buscará extender su reinado en el béisbol juvenil

El equipo de Coclé, actual bicampeón nacional del béisbol juvenil, buscará extender su reinado en la próxima edición de esta categoría, la cual arrancará el próximo sábado 3 de enero.

En los entrenamientos del equipo coclesano se respira un ambiente de optimismo en lograr el tricampeonato, un hecho difícil de lograr en cualquier deporte.

De lograr esta proeza, Coclé se uniría a Los Santos (1975 a 1977), Chiriquí (2007 al 2009) y Panamá Metro (varias veces), como los equipos que han ganado tricampeonatos en la historia de la pelota juvenil.

Coclé viene de conquistar su quinto Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, en el año 2025 y ahora quiere hilvanar su seguidilla con otro más, el tercero en fila.

Ganó en 1962, cuando se inauguraron los torneos juveniles, luego ganó en el 2018, otro más en el 2021, conquistó la gloria en el 2024 y se consolidó en el 2025.

"Ya nos ves, estamos aquí trabajando duro en busca de una nueva corona, saldremos a jugar duro, tenemos un compromiso y no hay otra salida que ganar o ganar, es nuestra consigna", así lo dijo Rodrigo Merón, director técnico del equipo coclesano.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de béisbol (Fedebeis) indica que Coclé se ha armado hasta los dientes. El tiempo dirá qué tan fuertes vendrán en el 2026 los coclesanos.

En el pitcheo, sin duda alguna la figura es Dereck Gómez, quien es el mejor lanzador de la categoría en toda su historia, siendo líder en triunfos con 26 y el que más ponchados tiene con 244 en la historia de estos torneos juveniles.

Gómez no estará solo, ya que tiene compañeros que también han contribuido al éxito de este equipo como Juan Ortega, Edelindo Acosta, Cristian González, Darren Pereira, Michael Moreno y otros.

En la ofensiva, ya se incorporó a los entrenamientos Luis Escudero, quien está en regla para jugar la categoría. Su hermano, Jaime Escudero, recién llamado a la "Corte Roja" pudiera ser la semilla de la nueva dinastía Escudero. También destacan el segunda base Ricardo Acosta, el Mundialista, David Shirley, Carlos Castillo, Eliécer Mendoza, Gabriel Degracia, Johanel Roa, entre otros.

No se ve fácil el equipo de Coclé, la Leña Roja sigue ardiendo, no se tiene a ciencia cierta quienes estarán y quienes no, pero material hay, peloteros a bordo también, solo el tiempo dirá, cómo viene el equipo campeón 2025 y si se asoma ver la sexta y en tripleta.