Colts vencen a Chargers y se mantienen líderes en su división

Daniel Jones lanzó para 288 yardas y dos anotaciones, Jonathan Taylor tuvo su tercer juego de tres touchdowns de la temporada y los Colts de Indianápolis vencieron 38-24 a los Chargers de Los Ángeles, logrando su sexta victoria, la mayor cantidad en la NFL.

Los Colts (6-1) también rompieron una racha de cinco derrotas en Los Ángeles después de perder contra los Rams en el SoFi Stadium el mes pasado. No habían vencido a los Chargers, Rams o ahora a los Raiders de Las Vegas en L.A. desde 1986. En general, los Colts no habían vencido a los Chargers desde el 25 de septiembre de 2016, en Indianápolis.

Con su mejor inicio desde 2009, los Colts son líderes del Sur de la AFC. Jones completó 23 de 34 pases. Taylor tuvo 16 acarreos para 94 yardas.

